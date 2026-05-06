La solidarietà vola alto | il pranzo delle Cucine Popolari sul tetto di Bologna

Sabato 9 maggio, una terrazza nel centro storico di Bologna ospiterà un pranzo solidale organizzato dalle Cucine Popolari. L’evento si terrà all’interno di un edificio storico in piazza di Porta Ravegnana, coinvolgendo ospiti e volontari in una giornata di incontro e condivisione. L’iniziativa mira a raccogliere solidarietà e attenzione verso le persone che usufruiscono dei servizi delle Cucine Popolari.

Il fascino della storia incontra la solidarietà. Sabato 9 maggio, Palazzo Strazzaroli, in P.za di Porta Ravegnana, aprirà le porte della sua terrazza per un’iniziativa fuori dal comune: un pranzo solidale dedicato agli ospiti delle Cucine Popolari. L’evento trasformerà uno dei luoghi simbolo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Pranzo di Pasqua e Pasquetta sul tetto della macchina (con tavola imbandita)C’è chi a Pasqua ha banchettato in casa o al ristorante, chi per il pranzo di Pasquetta ha optato per il picnic o l’agriturismo nel cuore della... La Madonna di San Luca alle Cucine popolari. “Siamo laici inclusivi”Bologna, 21 marzo 2026 - Porta spalancata, per la Madonna di San Luca, alle Cucine popolari, ospitate nella sede del Pd Navile in via del Battiferro. Contenuti e approfondimenti Bologna, 10 anni di solidarietà a tavola con le Cucine Popolari. Lepore: Un antidoto alla solitudineBologna, 15 novembre 2025 - Dieci anni di Cucine Popolari a Bologna: un traguardo che racconta storie di comunità, solidarietà e persone che si prendono cura di altre persone. Nella Sala Farnese di ... ilrestodelcarlino.it Cucine Popolari amplia il menù. Domani riapre il ristorante, al via anche esposizioni di quadriRicomincia a battere il grande cuore delle Cucine Popolari, in sintonia con quello dei tanti che a questo progetto di solidarietà continuano a collaborare tra volontariato e donazioni: di tempo, di ... ilrestodelcarlino.it