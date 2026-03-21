La Madonna di San Luca è stata portata alle Cucine popolari, che si trovano nella sede del Pd Navile in via del Battiferro a Bologna. Un gesto che ha coinvolto il gruppo delle Cucine popolari e la comunità locale, con la presenza di rappresentanti di entrambe le parti. La manifestazione si è svolta con la porta aperta, evidenziando l’atteggiamento laico e inclusivo dei partecipanti.

Bologna, 21 marzo 2026 - Porta spalancata, per la Madonna di San Luca, alle Cucine popolari, ospitate nella sede del Pd Navile in via del Battiferro. Mai l’icona era stata alle Cucine popolari che si rovano a un centinaio di metri dalla parrocchia di San Girolamo dell'Arcoveggio dove l'icona sosterà fino a domani Ad accogliere l’immagine: volontari, residenti e ospiti delle Cucine popolari dove un piatto di pasta è accompagnato dal sorriso e dall’accoglienza. Per chiunque. BOLOGNA. Madonna di San Luca alle Cucine Popolari Foto di Massimiliano Donati Fotoschicchi Il sì alla visita è arrivato subito perché, spiega Giovanni Melli, presidente Civibo, associazione da cui sono nate le Cucine "perché noi siamo un’associazione laica e proprio perché laici inclusivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Madonna di San Luca alle Cucine popolari. “Siamo laici inclusivi”

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