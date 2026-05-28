Il dibattito sul nucleare in Italia si concentra sulla possibilità di produrre energia pulita vicino ai luoghi di consumo. La discussione si ripresenta periodicamente nel panorama politico, senza che siano stati adottati progetti concreti. Attualmente, non ci sono centrali nucleari operative nel Paese, e il tema rimane oggetto di analisi e proposte, senza decisioni ufficiali in atto.

Proviamo ad analizzare un tema che ciclicamente riemerge nel dibattito politico italiano: il nucleare. Ogni volta che i costi dell’energia salgono o la geopolitica si complica, qualcuno ripropone la stessa soluzione: costruire centrali nucleari. Proviamo a capire perché questa strada, lungi dal garantirci indipendenza energetica, ci renderebbe più dipendenti di prima — e perché esiste un’alternativa concreta, democratica e già percorribile. Il primo argomento dei sostenitori del nucleare è sempre lo stesso: liberarci dalla dipendenza estera. Peccato che l’uranio, combustibile indispensabile per qualsiasi reattore in Italia non esista. Non abbiamo giacimenti, non lo estraiamo, non lo arricchiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indipendenti con il nucleare? La vera rivoluzione è produrre energia pulita dove si consuma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Selling Defeat: How Putin Will Turn Failure into Victory in Ukraine

Notizie e thread social correlati

L’IA consuma energia più velocemente di quanto il sistema possa produrreNegli ultimi tempi, sono stati segnalati problemi riguardanti il consumo energetico dell’intelligenza artificiale, che sta superando la capacità di...

Lombardia: 700 mulini storici tornano a produrre energia pulitaIl Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge che permette di riattivare oltre 700 mulini storici presenti sul territorio.

Temi più discussi: Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile; Golden Dome: uno scudo smussato rischia di riaprire la corsa nucleare; Crisi energetica, da rinnovabili a nucleare: quale sarà il contributo?; Dow va avanti con il nucleare tascabile.

IL PERCHÉ DI UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL NUCLEARESin dal lontano referendum del 1987 sul nucleare, mi posi non poche domande. Negli anni successivi, affrontando, analizzando ed approfondendo, mi resi conto che effettivamente, le mie riflessioni eran ... opinione.it

Il nucleare svizzero è ancora dipendente dalla RussiaGreenpeace sostiene che sostituire l'uranio russo con quello kazako non è basta per garantire l'approvvigionamento di combustibile ... cdt.ch