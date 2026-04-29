Negli ultimi tempi, sono stati segnalati problemi riguardanti il consumo energetico dell’intelligenza artificiale, che sta superando la capacità di produzione di energia del sistema. Secondo fonti del settore, l’industria dell’IA si trova di fronte a una situazione in cui il proprio sviluppo richiede più energia di quella che può essere fornita, limitando così la capacità di espansione. Questa discrepanza evidenzia una sfida concreta per il settore.

L’industria dell’intelligenza artificiale non ha più spazio materiale per sostenere la propria crescita. Il limite non è più tecnologico ma fisico. Server e reti elettriche stanno diventando i veri colli di bottiglia del sistema. Secondo un’analisi del Center for Technology Innovation della Brookings, nel 2024 i data center hanno consumato l’1,5 per cento del consumo globale, con una crescita annua del 12 per cento dal 2017, oltre quattro volte superiore allla domanda elettrica mondiale. Nel 2026, il consumo globale di elettricità dei grandi centri dati arriverà a sfiorare i 1050 terawattora: se queste infrastrutture fossero una nazione, sarebbero al quinto posto al mondo per assorbimento di energia.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’IA consuma energia più velocemente di quanto il sistema possa produrre

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