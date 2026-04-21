Lombardia | 700 mulini storici tornano a produrre energia pulita

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge che permette di riattivare oltre 700 mulini storici presenti sul territorio. Questi edifici, che fino a ora erano inattivi o abbandonati, saranno riqualificati per produrre energia pulita e diventare punti di attrazione turistica. L’obiettivo è recuperare strutture storiche e promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili, con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio locale.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera oggi a una normativa che mira a recuperare e valorizzare oltre 700 mulini storici sparsi sul territorio, con l’obiettivo di trasformarli in nodi strategici per l’energia pulita e il turismo. Il provvedimento prevede un investimento complessivo di 600mila euro distribuito nel triennio 2026-2028, con una quota annuale di 200mila euro destinata a finanziare i progetti di ripristino e mappatura delle strutture. Dalla memoria storica all’autonomia energetica locale. L’iniziativa legislativa, presentata da Alessandra Cappellari e sostenuta dal relatore Andrea Sala, punta a non lasciare che questi edifici — molti dei quali risalgono addirittura al periodo medievale — cadano in rovina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 700 mulini storici tornano a produrre energia pulita Notizie correlate Leggi anche: Mulini storici, la Lombardia li vuole salvare: Lecco spera Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa... Una raccolta di contenuti In Lombardia esistono 708 mulini: ecco il censimento e i soldi per conservarliValorizzare e recuperare il patrimonio costituito dagli oltre 700 mulini storici presenti in Lombardia, non solo custodi della memoria collettiva lombarda, ma anche investimento strategico per lo svil ... comozero.it Nuova vita ai mulini storici: approvata la legge regionale per il recupero e l’energia pulitaStanziati 600mila euro nel triennio per valorizzare gli oltre 700 mulini lombardi. Il progetto punta su turismo, memoria storica e creazione di comunità energetiche rinnovabili ... varesenews.it