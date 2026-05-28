La Procura di Milano ha aperto un’indagine su una serie di fatture false per un totale di circa 1,5 milioni di euro, risalenti al periodo tra il 2020 e il 2026. Tra le persone coinvolte si trova anche una donna, attualmente sotto indagine. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle fatture emesse e registrate, che potrebbero aver alimentato un sistema di frode fiscale. Sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità e ricostruire i flussi finanziari coinvolti.

AGI - La Procura di Milano ipotizza che ci sia stato tra il 2020 e il 2026 un giro di false fatture per sponsorizzazioni da 1 milione e mezzo di euro di cui il 90% sarebbe finito a Michela Vittoria Brambilla come compenso per la conduzione del programma televisiva 'Dalla parte degli animali' che va in onda su Rete4 alla domenica mattina e il 10% alla produzione. Tra gli indagati nell'inchiesta dei pm Antonio Pansa e Giancarla Serafini ci sono anche gli amministratori della società di produzione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Indagata la Brambilla, inchiesta su fatture false per 1,5 milioni

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