Incubo a 15 anni | prima insulti e minacce via social poi il pestaggio Cinque minorenni nei guai per stalking

Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di insulti, minacce e offese sui social media prima di essere aggredito fisicamente da un gruppo di cinque minorenni. La vicenda si è protratta per diversi mesi, coinvolgendo comportamenti di stalking e culminando con un pestaggio. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato i responsabili.

Prima insulti, offese e minacce sui social. Poi un vero e proprio pestaggio. Vittima di un gruppo di bulli, un 15enne aretino che per mesi ha vissuto un incubo. Finché le gesta dei persecutori - da loro stesse immortalate con un video e condivise sui social - sono arrivate dritte agli uffici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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