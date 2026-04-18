Biella chiede foto hot a una ragazzina e poi le diffonde | indagato un 16enne | Nei guai altri sette minorenni

A Biella, un ragazzo di 16 anni è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver chiesto e diffuso foto intime di una minorenne. La presunta vittima frequenta la stessa scuola del giovane. Oltre a lui, altri sette minorenni sono coinvolti in un’indagine avviata dalle autorità, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la vicenda. La dinamica e le circostanze sono al centro delle verifiche in corso.

Sarebbe stata corteggiata da un ragazzo di poco più grande, che frequentava la sua stessa scuola, e gli avrebbe inviato - su sua richiesta - foto hot. Lo studente, poi, le avrebbe diffuse ad altri coetanei. Così, a Biella, otto minorenni sono indagati per diffusione di materiale pedopornografico e istigazione al suicidio. Come riporta La Stampa, tutto è partito dal racconto della ragazzina ai genitori, che si sono recate con lei in questura per sporgere denuncia alla polizia postale. Gli inquirenti ora indagano per capire se le foto della minore siano state messe in vendita anche ad altre persone., Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, tutto sarebbe ruotato intorno alla funzione "View Once" di WhatsApp, che permette di inviare foto, video o vocali che scompaiono dalla chat dopo essere stati aperti dal destinatario.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Biella, chiede foto hot a una ragazzina e poi le diffonde: indagato un 16enne | Nei guai altri sette minorenni Notizie correlate A scuola con i coltelli. Cinque ragazzini nei guai. E altri sette minorenni denunciati per rissaCREMA (Cremona) Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona. Leggi anche: Violenta rissa in piazza, poi il furto della bici: in tre nei guai. Due sono minorenni