Violenta rissa in piazza poi il furto della bici | in tre nei guai Due sono minorenni

Il 4 aprile, in una piazza di Poggio Renatico, si è verificata una rissa che ha coinvolto tre persone. Successivamente, uno dei partecipanti ha rubato una bicicletta. I carabinieri hanno individuato e denunciato due minorenni e un uomo di 40 anni alle autorità competenti, per i reati di rissa e furto in concorso. Le denunce sono state presentate rispettivamente alla Procura estense e a quella per i minorenni di Bologna.

Rissa e furto, in tre nei guai. Lo scorso 4 aprile i carabinieri di Poggio Renatico hanno denunciato alla Procura estense un 40enne e a quella per i minorenni di Bologna due 17enni, per rissa e furto in concorso.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI fatti risalgono al 15 febbraio quando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Violenta rissa in pieno centro: denunciate 4 ragazze. Tre sono minorenniQuattro ragazze, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta per una... Leggi anche: Violenta rissa a bordo dell'autobus di linea dopo la scuola, nei guai tre giovani studenti Temi più discussi: Rissa in piazza della Libertà: tre feriti, due accoltellati; Notte di Pasqua violenta: in centro risse e una donna ferita da un coltello; Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti; Rissa in piazza Libertà, due persone accoltellate. Pasqua violenta a Salerno: minore accoltellato in piazza Libertà, rissa a Sant’AgostinoStampaPasqua violenta a Salerno. Giovanissimi scatenati, dunque, ancora una volta fra liti finite pure a colpi di coltello, risse in preda ai fumi dell’alcol e numerosi interventi dei volontari del se ... salernonotizie.it Violenta rissa tra ragazzi in piazza: sei denunceScagliati a terra tavolini, sedie e fioriere I Carabinieri della Stazione di Fermo hanno concluso una complessa attività investigativa che ha portato alla denuncia di sei persone, ritenute responsabil ... youtvrs.it RISSA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAPRI, IDENTIFICATI E DENUNCIATI I RESPONSABILI: SI TRATTA DI TRE GIOVANI TUNISINI Sono stati identificati gli autori della violenta rissa che ieri sera ha creato panico presso la stazione ferroviaria di Sa - facebook.com facebook Violenta rissa per gelosia tra sei donne a Palermo, intervengono i carabinieri x.com