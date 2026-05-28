Incontro con Emi Di Fiore Ramistell in piazzetta Bagnasco | presenta il libro Lui lei e l' amore

Alle 18 di venerdì 29 maggio, in piazzetta Bagnasco, si terrà la presentazione del libro “Lui, lei e l’amore”. La pubblicazione, curata e scritta da Emi Di Fiore Ramistella, sarà mostrata al pubblico in un evento che coinvolge i presenti nella zona. La presentazione si svolge in un contesto pubblico, con l’autrice che illustrerà i contenuti del suo lavoro.

“Lui, lei e l’amore” è il titolo del libro curato scritto da Emi Di Fiore Ramistella, edito da Algra, che verrà presentato alle 18 di venerdì 29 maggio in piazzetta Bagnasco. Un’antologia di racconti ideata e curata con la collaborazione di Silvia Gelosi, in cui autrici e autori raccontano di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Diaspri e altri…”: in piazzetta Bagnasco si presenta il libro di Gerita TirannoIn piazzetta Bagnasco è stato presentato il libro di Gerita Tiranno, intitolato “Diaspri e altri…”.

In piazzetta Bagnasco si parla di scuola: Alex Corlazzoli presenta il libro “La pubblica (d)istruzione”In piazzetta Bagnasco, si è tenuta la presentazione del libro “La pubblica (d)istruzione”, con l’autore che ha illustrato il testo davanti a un...

Argomenti più discussi: LIBRI – Il Fiore di Gion: un viaggio nell’anima del Giappone tradizionale. La santarpinese Teresa Pezzella debutta con un romanzo che intreccia rigore storico e sensibilità poetica; Al via l'ottava stagione di Piazzetta Bagnasco, gemellaggi con L'Efebo d'oro e Etna Book; In Piazzetta Bagnasco, venerdì 29 maggio, arriva Lui, lei e l'amore di Emi Di Fiore Ramistella; Sant'Arpino, Teresa Pezzella debutta con il romanzo Il Fiore di Gion: viaggio nell'anima del Giappone tradizionale.

Emily Dickinson Una breve biografia, la poetica e le poesie più belle della poetessa mito mondiale della poesia dell’800 tonykospan21.wordpress.com/2026/05/15/emi… #15maggio #VentagliDiParole @diconodioggi @AccaddeOggi #scritturebrevi @SalaLett x.com

Kusha possiede una merc a bombae!!! Inframe: @KushaKapila reddit

In Piazzetta Bagnasco, venerdì 29 maggio, arriva Lui, lei e l’amore di Emi Di Fiore RamistellaUndici racconti nei quali un uomo e una donna, con i loro modi di relazionarsi, decidono il successo o il fallimento di un legame affettivo. Amare significa custodire, avere cura, accettare, ... blogsicilia.it