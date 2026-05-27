Diaspri e altri… | in piazzetta Bagnasco si presenta il libro di Gerita Tiranno
In piazzetta Bagnasco è stato presentato il libro di Gerita Tiranno, intitolato “Diaspri e altri…”. La raccolta comprende testi di generi diversi, che spaziano tra poesia, prosa e riflessioni. La presenza di testi così eterogenei crea un insieme vario, unito dall’obiettivo di esplorare il senso profondo dell’esistenza. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla varietà delle forme letterarie proposte.
Una raccolta di testi insolita, disomogenea per i generi proposti, ma resa coesa dall’anelito a cogliere l’arcano senso della vita. Si presenta così “Diaspri e altri.”, il libro di Gerita Tiranno, edito da Mohicani, che verrà presentato alle 18 di giovedì 28 maggio in piazzetta Bagnasco. A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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