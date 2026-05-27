Diaspri e altri… | in piazzetta Bagnasco si presenta il libro di Gerita Tiranno

Notizia in breve

In piazzetta Bagnasco è stato presentato il libro di Gerita Tiranno, intitolato “Diaspri e altri…”. La raccolta comprende testi di generi diversi, che spaziano tra poesia, prosa e riflessioni. La presenza di testi così eterogenei crea un insieme vario, unito dall’obiettivo di esplorare il senso profondo dell’esistenza. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla varietà delle forme letterarie proposte.