Lavoro e persone disabili Cooperative sociali in rete nel segno dell’inclusione

Diciotto cooperative sociali del territorio si sono unite nel progetto “Sinergie e Innovazione” per promuovere l’inclusione delle persone disabili. Le cooperative collaborano tra loro per sviluppare iniziative e servizi mirati a favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia delle persone con disabilità. L’obiettivo è creare una rete che favorisca lo scambio di competenze e risorse tra le realtà coinvolte.

Diciotto cooperative sociali del territorio si sono messe in rete con il progetto “Sinergie e Innovazione”. Un’iniziativa strategica finanziata dalla Provincia di Varese con capofila Cesvip Lombardia, che sta per giungere alla sua conclusione. A Villa Recalcati sono stati illustrati i risultati del percorso, che ha avuto il doppio obiettivo di rafforzare il sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di offrire alle imprese strumenti digitali più semplici per attivare percorsi di inclusione e assolvere agli obblighi previsti dalla normativa sul collocamento mirato. Il primo strumento è la nuova Carta dei servizi, che rappresenta un documento fondamentale per definire e rafforzare le esperienze di inserimento lavorativo già in essere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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