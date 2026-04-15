Inclusione lavorativa dei disabili venerdì grande festa all’asilo Atelier nel Bosco per l’assunzione del maestro speciale Francesco

Venerdì si terrà una festa all’asilo Atelier nel Bosco per celebrare l’assunzione di un nuovo insegnante, descritto come un “maestro speciale”. L’evento si inserisce in un progetto di integrazione che coinvolge il personale, i bambini e le famiglie, puntando a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. La scuola sottolinea l’importanza di un ambiente in cui si imparano relazioni e si vive in armonia.

“Insieme alla famiglia, la Scuola è quello spazio dove impariamo a relazionarci, a prenderci cura degli altri e a vivere in armonia. Assumere Francesco, il nostro maestro speciale, significa realizzare il nostro progetto di inclusione sociale e lavorativa che punta ad accogliere e ad abbracciare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Inclusione lavorativa dei disabili, venerdì grande festa all’asilo Atelier nel Bosco per l’assunzione del maestro speciale FrancescoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday Insieme alla famiglia, la ... cataniatoday.it

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