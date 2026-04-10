Comune di Puglianello apertura isola ecologica

Il Comune di Puglianello ha annunciato l’apertura del nuovo Centro di Raccolta Comunale, che sarà operativo a partire da sabato 11 aprile 2026. La struttura è stata realizzata per migliorare la gestione dei rifiuti e favorire il riciclo sul territorio. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale tramite un avviso ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o le tipologie di rifiuti ammessi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Puglianello è lieta di annunciare l’apertura del nuovo Centro di Raccolta Comunale, attivo a partire da sabato 11 aprile 2026. Un risultato concreto che testimonia, ancora una volta, la volontà di questa Amministrazione di trasformare gli impegni elettorali in azioni reali e tangibili per la comunità. L’isola ecologica rappresenta un servizio fondamentale per i cittadini, consentendo il corretto conferimento di numerose tipologie di rifiuti, inclusi quelli ingombranti, elettronici, oli esausti, materiali pericolosi e altre frazioni che non possono essere gestite tramite la raccolta ordinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Puglianello, apertura isola ecologica "Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori"Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Rio Verde, in arrivo l’isola ecologica nell’area di via PaviaUltimi allestimenti per la piazzola dedicata ai rifiuti ingombranti: un servizio atteso che migliorerà decoro e viabilità della zona.