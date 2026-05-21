T he Three Incestuous Sisters è una fiaba gotica, oscura ed emotiva che narra la storia di tre sorelle, Clothilde, Ophile e Bettine, e del loro legame nato e cresciuto in una casa sulla scogliera isolata dal mondo. Il nuovo film di Alice Rohrwacher, descritto come uno dei lavori più ambiziosi della regista dopo La chimera, racconta desiderio, dipendenza, paura e gelosia con un cast internazionale da Oscar. Da Josh O’Connor, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan e Isabella Rossellini fino a Mick Jagger. Secondo i rumors più diffusi, la star del rock interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio: un ruolo con poche scene ma narrativamente importante e legato alla finora di Josh O’Connor. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il leader dei "The Rolling Stones" si trova attualmente sull'isola siciliana per girare alcune scene di "Three Incestuous Sisters"

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Reborn as a loser, I changed my fate and married three beautiful wives.

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