Incidente tra auto e moto a Olginate | 51enne trasportato in ospedale

Un uomo di 51 anni è stato trasportato in ospedale dopo un incidente tra auto e moto avvenuto a Olginate poco prima delle 13. L’incidente si è verificato lungo via Spluga, sulla SP72, vicino alla rotatoria con via Cantù. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due veicoli e ha causato ferite al motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale.

Incidente tra auto e moto a Olginate con un 51enne rimasto ferito e trasferito in ospedale. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 13 di oggi, giovedì 28 maggio, in via Spluga, lungo la SP72 e a poca distanza dalla rotonda con via Cantù. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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