Incidente tra auto e moto | ragazzino soccorso e trasportato in ospedale

Da leccotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 8 in via IV Novembre, nella frazione di Brugarolo, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Un ragazzino di 16 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Schianto tra auto e moto a Merate con un sedicenne soccorso e trasferito in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina alle ore 8 in via IV Novembre, nella frazione di Brugarolo. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sinistro ha visto coinvolte una vettura e una moto, e nell'impatto ad avere la peggio è stato il ragazzino che viaggiava in sella alla propria due ruote. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza dei volontari di Cornate d'Adda, allertando inoltre i carabinieri della compagnia di Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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