Un incidente grave si è verificato nel porto di Pozzuoli, coinvolgendo un operaio che è rimasto ferito. Durante le operazioni di issaggio di un pontone antibradisismo, alcuni lavoratori sono stati colpiti da una catena metallica, provocando danni e lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti stanno conducendo le verifiche del caso.

Altri due invece sono rimasti feriti in maniera più lieve. Sono stati travolti da una catena metallica Stavano issando un pontone antibradisismo, quando sono rimasti violentemente colpiti da una catena metallica. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel porto di Pozzuoli. Un operaio è rimasto gravemente ferito, altri due invece sono rimasti feriti in maniera più lieve. Il ferito più grave, dopo un primo soccorso, è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. La catena metallica si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone galleggiante antibradisismo del porto di Pozzuoli. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Grave incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: operaio ferito

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