Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano | operaio ferito all' addome si indaga

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri a Rofrano, nel salernitano, coinvolgendo un operaio di 60 anni. L'uomo è stato ferito all'addome e trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, dove si trova in condizioni critiche. La vicenda è al momento oggetto di indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri, a Rofrano: un operaio 60enne è rimasto ferito e condotto d'urgenza all'ospedale di Polla, in condizioni critiche. Il malcapitato aveva un corpo di ferro conficcato nell'addome ed è stato necessario sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico. Ora è in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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