Incidente sul lavoro a Lioni il PRC Irpinia | O le nostre vite o i loro profitti nell' indifferenza

Notizia in breve

Un giovane lavoratore di origini bengalesi è rimasto ferito durante le operazioni di manutenzione e collaudo delle giostre allestite per le festività a Lioni. L’incidente si è verificato durante le attività in corso, mentre si svolgevano le operazioni di controllo delle attrazioni. Il fatto è stato segnalato dal PRC Irpinia, che ha sottolineato la gravità dell’accaduto, rifiutando di considerarlo un semplice incidente.