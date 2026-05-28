Incidente sul lavoro a Lioni il PRC Irpinia | O le nostre vite o i loro profitti nell' indifferenza
Un giovane lavoratore di origini bengalesi è rimasto ferito durante le operazioni di manutenzione e collaudo delle giostre allestite per le festività a Lioni. L’incidente si è verificato durante le attività in corso, mentre si svolgevano le operazioni di controllo delle attrazioni. Il fatto è stato segnalato dal PRC Irpinia, che ha sottolineato la gravità dell’accaduto, rifiutando di considerarlo un semplice incidente.
Il gravissimo incidente avvenuto a Lioni, dove un giovane lavoratore originario del Bangladesh è rimasto ferito durante le operazioni di manutenzione e collaudo delle giostre allestite in paese per le festività locali, non può essere derubricato a fatto accidentale da consumare nel giro di poche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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