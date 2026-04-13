I due operai morti nell' incidente sul lavoro in via Marturano è il giorno dell' autopsia

Oggi si svolge l’autopsia sui corpi di due operai deceduti venerdì scorso in un incidente sul lavoro avvenuto in via Marturano. I due lavoratori, rispettivamente di 50 e 41 anni, sono morti dopo essere caduti da una gru durante l’attività lavorativa. L’esame si tiene al Policlinico e servirà a chiarire le cause della tragedia.