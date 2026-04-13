I due operai morti nell' incidente sul lavoro in via Marturano è il giorno dell' autopsia
Oggi si svolge l’autopsia sui corpi di due operai deceduti venerdì scorso in un incidente sul lavoro avvenuto in via Marturano. I due lavoratori, rispettivamente di 50 e 41 anni, sono morti dopo essere caduti da una gru durante l’attività lavorativa. L’esame si tiene al Policlinico e servirà a chiarire le cause della tragedia.
Sarà eseguita oggi al Policlinico l'autopsia sui corpi di Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, i due operai morti cadendo da una gru venerdì scorso in via Ruggero Marturano. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I due operai morti nell'incidente sul lavoro, lo smartphone ritrovato e il dolore delle mogliIl recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente.
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