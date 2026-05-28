Incidente stradale morta la donna coinvolta nello schianto di Toano
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio vicino al viadotto di Toano, lungo il raccordo Terni-Orte. Una donna coinvolta nello schianto è deceduta. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.
Un grave incidente stradale si è verificato nel corso del pomeriggio di mercoledì 27 maggio, a pochi metri dal viadotto di Toano, lungo il raccordo Terni-Orte. Due i veicoli coinvolti nell’impatto ossia una Fiat Punto ed un furgoncino Fiorino. La donna di cinquantacinque anni a bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Incidente a Velina: morta la donna investita in strada
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