Incidente stradale morta la donna coinvolta nello schianto di Toano

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio vicino al viadotto di Toano, lungo il raccordo Terni-Orte. Una donna coinvolta nello schianto è deceduta. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.