Terribile incidente coinvolta una bambina di 12 anni insieme alla mamma | schianto devastante

Nel pomeriggio di oggi, a Castagnole delle Lanze in provincia di Asti, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro persone, tra cui una bambina di 12 anni e la madre. L’incidente ha causato danni significativi ai veicoli coinvolti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sul posto. La dinamica e le condizioni delle persone sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, dove sono rimaste coinvolte quattro persone. Il bilancio è pesante, con una bambina di 12 anni e la madre trasportate in codice rosso, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo meno grave. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, ancora impegnati sul posto per gestire l’emergenza e chiarire la dinamica dell’accaduto. La situazione è apparsa da subito critica, soprattutto per le condizioni della minore e della donna. I soccorsi e i trasporti in ospedale. La bambina di 12 anni è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita, mentre la madre è stata trasportata, sempre in codice rosso, al Cto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile incidente, coinvolta una bambina di 12 anni insieme alla mamma: schianto devastante Articoli correlati “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anniTempo di lettura: 3 minutiSi chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica... Drammatico incidente ad Anagni: due vittime e una bambina ferita. Coinvolta una famiglia pontinaIncidente ad Anagni in via Anticolana poco prima delle 17: scontro tra quattro veicoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terribile incidente Temi più discussi: Tragedia in moto: muore a 20 anni in un terribile incidente a Cesena; Terribile incidente sotto la grandine: muore l'ex pilota di Formula 3 Fabio Bagnoli; Scontro auto-moto a Milano, morti due ventenni; Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: 41enne in condizioni gravissime. Tiger Woods, terribile incidente stradale: l’auto si ribaltaIl mondo dello sport e gli appassionati di golf di tutto il pianeta sono rimasti col fiato sospeso nelle ultime ore a causa di una notizia drammatica che ... thesocialpost.it Gravissimo incidente auto-moto a Milano: due giovanissimi perdono la vitaLa notte di sabato 21 marzo è stata scossa da un terribile incidente stradale avvenuto a Milano e che ha coinvolto una moto ed un’automobile. Complice l’orario in cui è avvenuto lo schianto non si han ... notizie.it Il terribile incidente di Bearman a Suzuka riaccende l’allarme sulla F1 2026: superclipping, recupero energia e differenze di velocità ora fanno paura. - facebook.com facebook Terribile incidente sotto la grandine: muore l'ex pilota di Formula 3 Fabio Bagnoli x.com