A Lecco, un motociclista di 50 anni è deceduto dopo aver tamponato frontalmente un’auto. L’incidente è avvenuto il 23 maggio 2026. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La dinamica esatta dell’impatto e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Lecco, 23 maggio 2026 – Un motociclista di 50 anni è morto dopo essersi schiantato frontalmente contro un'auto. L' incidente è successo a Maggianico, rione di Lecco, sulla strada provinciale che collega il capoluogo a Bergamo. Il 50enne probabilmente ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata alla ripartenza dopo essersi fermato al semaforo rosso all’incrocio in corrispondenza del parco di villa Gomes: forse ha dato troppo gas e accelerato troppo, ha invaso l'altra corsia e si è scontrato contro un suv guidato da una 50enne che arrivava dalla corsia opposta. L'incidente è successo in corso Emanuele Filiberto, nel tratto di fianco al muro di cinta del parco di Villa Gomes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente mortale a Lecco: un altro motociclista perde la vita, aveva 50 anni

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