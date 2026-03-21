A Milano, in viale Mugello, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha causato due decessi tra i giovani coinvolti e il ferimento di un uomo di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime hanno attraversato un semaforo rosso e poi sono finiti contro la fiancata di un taxi. La strada è stata chiusa per i rilievi.

Una donna di 20 anni e un uomo di 23 sono morti in un incidente stradale avvenuto in viale Mugello, a Milano, intorno alle 4 di sabato 21 marzo. Le due vittime viaggiavano a bordo di una moto, quando si sono scontrati in maniera violenta con un taxi. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Semaforo rosso non rispettato e impatto fatale, cosa è successo Il taxi guidato dal 61enne si è ribaltato dopo l’impatto con la motocicletta, che viaggiava lungo viale Campania provenendo da piazza Piola. Al semaforo dell’incrocio i due giovani non avrebbero però rispettato il rosso, passando ugualmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente tra auto e moto a Milano in viale Mugello, due giovani morti nello scontro e un 61enne ferito

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