Moto contro auto un ferito grave nell' incidente sul viale Europa

Un incidente tra una moto e un'auto si è verificato sul viale Europa, vicino all'ospedale Piemonte. Nell'impatto, una persona a bordo della moto ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

L'impatto dalle prime notizie nei pressi dell'ospedale Piemonte tra un'auto e una moto. C'è un ferito grave nell'incidente avvenuto sul viale Europa a ridosso del nosocomio. Sul posto i vigili urbani coordinati dal comandante Giovanni Giardina in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. IN.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Massa, violento scontro in viale Roma: moto contro auto, ferito grave? Cosa sapere Motociclista di 56 anni ferito a Massa dopo scontro con auto in viale Roma. Leggi anche: Incidente in viale Regione, scontro tra auto e moto: grave un uomo di 47 anni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: In moto contro un'auto che taglia la strada: un ferito a Podenzano; Rivolta d'Adda, auto contro moto: gravissimo un centauro; Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al Maggiore; Schianto sulla Piceno Aprutina. Auto finisce contro moto al Marino. In gravi condizioni il centauro. Presta la moto all'amico senza patente, lui si schianta contro un'auto in sosta: morto a 21 anniUn ragazzo di 21 anni è morto in un terribile incidente stradale. L’amico gli aveva prestato la moto, lui l’ha guidata senza patente e si è andato a schiantare contro un’auto. Un ragazzo di 21 anni è ... notizie.it Brutto incidente stradale a Pizzo, paura in centro: auto contro moto, ferito il centauro | VIDEOPaura nel centro di Pizzo per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Lo scontro si è verificato nel cuore della cittadina, generando momenti di forte apprensione tra i presen ... strettoweb.com Due incidenti di moto vengono segnalati in via Fanelli e via Calefati a Bari. Oggi è giornata - facebook.com facebook “Il tempo è la quantità che misura il moto delle cose mutabili...” —Aristotele #IlMotoDelleCose a #SalaLettura x.com