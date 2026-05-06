Moto contro auto un ferito grave nell' incidente sul viale Europa

Da messinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra una moto e un'auto si è verificato sul viale Europa, vicino all'ospedale Piemonte. Nell'impatto, una persona a bordo della moto ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

L'impatto dalle prime notizie nei pressi dell'ospedale Piemonte tra un'auto e una moto. C'è un ferito grave nell'incidente avvenuto sul viale Europa a ridosso del nosocomio. Sul posto i vigili urbani coordinati dal comandante Giovanni Giardina in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. IN.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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