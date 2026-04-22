Auto in fiamme lungo la E45 traffico in tilt

Un veicolo ha preso fuoco sulla strada statale E45, vicino a Ponte San Giovanni, nello svincolo in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, causando rallentamenti e blocchi temporanei del traffico. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo a eventuali persone coinvolte o cause dell’incendio. La circolazione rimane difficoltosa nella zona.

Auto in fiamme lungo la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, all'altezza dello svincolo in direzione Perugia.L'incendio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile. Dalle informazioni, le fiamme si sarebbero propagate a causa di un guasto del veicolo: l'automobilista è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Allarme lungo l’E45. Cisterna di gas si ribalta: traffico in tiltTanta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun pericolo per l’ambiente e la salute per l’incidente accaduto sulla E45 con una cisterna di... Incidente tra auto lungo la Via del Mare: feriti in ospedale, traffico in tiltMomenti di paura, nella serata di oggi, nel tratto tra Perdifumo e Castellabate, dove sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri Paura, questa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Narni Scalo: si getta dall’auto in fiamme lungo il raccordo. Grave una donna; Paura in paese, fiamme divorano un’auto; Dal territorio - Auto in fiamme; Auto va a fuoco vicino alla rotonda Moro sulla Pontebbana, ferito il conducente. Auto improvvisamente in fiamme a Fiume Veneto, attimi di panico: conducente feritoFIUME VENETO – Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, quando un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme lungo via Maestri del Lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, ... nordest24.it Auto va a fuoco vicino alla rotonda Moro sulla Pontebbana, ferito il conducenteUna autovettura ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza della rotonda Moro lungo la Pontebbana nei pressi di un centro commerciale a Fiume Veneto. Il conducente del mezzo, accortosi de ... rainews.it Auto in fiamme lungo il raccordo autostradale a Ponte San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe stato causato da un guasto meccanico del veicolo, che si è fermato a margine della carreggiata all'altezza dello svincolo in direzione Pe - facebook.com facebook Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fare ift.tt/YlwpMzf x.com