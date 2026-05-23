Un incidente grave si è verificato in autostrada, subito fuori da una galleria, coinvolgendo diversi mezzi. Il tratto interessato è stato dichiarato zona di intervento di emergenza, con traffico rallentato o bloccato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, e si registrano disagi nella circolazione. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di feriti. La polizia sta effettuando i rilievi sul luogo.

Momenti di forte tensione lungo uno dei principali collegamenti autostradali italiani, dove un grave incidente ha provocato paura tra gli automobilisti e pesanti conseguenze sulla viabilità. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati mezzi di soccorso, forze dell’ordine e personale specializzato per gestire una situazione resa ancora più complessa dalla presenza di code e lavori lungo il tratto interessato. L’impatto ha coinvolto diversi veicoli e ha causato il ferimento di alcune persone, mentre le operazioni di assistenza hanno richiesto un intervento articolato per mettere in sicurezza l’area. L’incidente sull’A14 all’uscita della galleria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incidente in autostrada, appena fuori dalla galleria: tanti mezzi coinvolti. Tratto blindato

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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