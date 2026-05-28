Incidente a Fiumicino scontro tra auto e una moto | morto un 42enne

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada tra Ostia e Fiumicino, coinvolgendo un’auto e una moto. Un uomo di 42 anni è deceduto sul luogo dello scontro. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente mortale nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio, nella strada che porta da Ostia a Fiumicino. La tragedia si è consumata in via dell'Aeroporto, nel tratto di strada di competenza del comune costiero. Sul posto i medici del 118 e la polizia locale di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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