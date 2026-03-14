Incidente a Roma scontro tra una moto e due auto | morto centauro di 52 anni

Nella serata del 13 marzo a Roma, nel quartiere del Villaggio Prenestino, si è verificato un incidente tra una moto e due auto. Un uomo di 52 anni, alla guida della motocicletta, ha perso la vita a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Il sinistro nella serata del 13 marzo al Villaggio Prenestino. Coinvolte altre due autovetture Incidente mortale a Roma, nel quartiere del Villaggio Prenestino. Nella serata del 13 marzo un uomo è deceduto in seguito allo scontro della sua moto con due vetture. Il fatto si è verificato intorno alle 20 di venerdì sera, in via Fosso dell'Osa 101 all'incrocio con via Filetto. Si sono scontrate una moto e due macchine e ad avere la peggio è stato il centauro. Secondo le primissime ricotruzioni, sembrerebbe che la Opel dovesse svoltare a sinistra verso via Filetto, impattando con la Suzuki guidata dal 52 anni, sbalzato successivamente sulla Smart proveniente dalla stessa direzione della Opel, verso Lunghezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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