Inchiesta appalti e tangenti primo punto per la difesa | la Regione non è parte lesa per Pisicchio

Nel procedimento giudiziario riguardante l'ex assessore regionale, la difesa ha sostenuto che la Regione non è parte lesa nel caso. Questa affermazione rappresenta un punto chiave nel dibattimento relativo a un'inchiesta su appalti e tangenti. La posizione della difesa mette in discussione la rilevanza dell'ente pubblico nel procedimento e potrebbe influenzare l'orientamento delle successive decisioni giudiziarie.

Importante svolta giudiziaria nel processo che vede coinvolto tra gli altri l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio. Il Tribunale di Bari, presieduto dal giudice Guerra ha escluso la Regione Puglia come parte civile nei confronti del solo Pisicchio per un capo di imputazione specifico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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