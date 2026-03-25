Un uomo coinvolto in un procedimento riguardante presunte tangenti in cambio di appalti ha deciso di rispondere alle accuse. Nella sua difesa, ha dichiarato che non ci sono prove di un patto corruttivo, ma si tratta di semplici affermazioni infondate. I documenti depositati nelle ultime ore, tra cui le informative delle autorità, sembrano sostenere questa versione e contrastano con le accuse mosse contro di lui.

“Gli atti processuali, depositati ieri, con particolare riferimento alle informative della Dia e dei relativi allegati, fanno emergere elementi sicuramente a favore del nostro assistito e assolutamente distonici rispetto alla costruzione accusatoria. Tutto ciò a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi patto corruttivo o datio di denaro, consegnata eo ricevuta dall’ex dirigente generale Iacolino”. Gli avvocati dell'agrigentino Salvatore Iacolino, ex dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute ed ex direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Martino" di Messina, passano al contrattacco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Tangenti in cambio d'appalti, la difesa di Iacolino al contrattacco: "Nessun patto corruttivo, solo millanteria"

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