Inchiesta su appalti e tangenti nessun provvedimento per Antonio Lombardo e Salvatore Vetro

Un'operazione giudiziaria riguarda appalti e tangenti legati ai lavori nei porti di tre località. Tuttavia, al momento, nessun provvedimento è stato emesso nei confronti di due persone coinvolte, Antonio Lombardo e Salvatore Vetro. La situazione si presenta con un quadro cautelare più limitato rispetto alle fasi iniziali dell’indagine.

Misure ridimensionate per altri due indagati: domiciliari per il funzionario regionale Giuseppe Mangiapane e obbligo di firma per l'imprenditore Giovanni Aveni Si ridimensiona il quadro cautelare nell’inchiesta sulla presunta rete di corruzione legata ai lavori nei porti di Donnalucata, Marinella di Selinunte e Spinasanta. Il gip del tribunale di Palermo Filippo Serio ha rigettato la richiesta di arresto per Antonio Lombardo e Salvatore Vetro, rispettivamente cognato e fratello del boss favarese Carmelo Vetro - entrambi difesi dall'avvocato Giuseppe barba - per i quali non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti cautelari. Il cerchio magico di Vetro tra mafia, politici e logge massoniche: “Mi ha dato il tuo numero Iacolino” La decisione del gip riguardava anche altri due indagati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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