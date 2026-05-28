Incendio sulla nave al Porto di Napoli fiamme estinte Gnv | Nessun ferito

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato ieri sera sulla nave Gnv Phoenix, ormeggiata nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Le fiamme sono state completamente domate. Non sono stati segnalati feriti. L’incendio si è verificato durante le operazioni di lavoro sulla nave, e le cause sono ancora in fase di accertamento. La nave ha subito danni limitati e si stanno valutando le misure di sicurezza da adottare.