Incendio sulla nave al Porto di Napoli fiamme estinte Gnv | Nessun ferito
Un incendio si è sviluppato ieri sera sulla nave Gnv Phoenix, ormeggiata nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Le fiamme sono state completamente domate. Non sono stati segnalati feriti. L’incendio si è verificato durante le operazioni di lavoro sulla nave, e le cause sono ancora in fase di accertamento. La nave ha subito danni limitati e si stanno valutando le misure di sicurezza da adottare.
È stato completamente estinto l’incendio divampato nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, a bordo della Gnv Phoenix, nave traghetto ormeggiata nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. A comunicarlo è la stessa compagnia, intervenuta con una nota dopo le operazioni di spegnimento e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Incendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave
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