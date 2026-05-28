Continua a bruciare la nave Gnv Phoenix fumo e puzza da Chiaia al Vomero - avviato monitoraggio Arpac I VIDEO

Una nave della compagnia Gnv, la Phoenix, sta bruciando a Napoli. Dal suo incendio si solleva un fumo nero, denso e acre che si estende da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella. L’Arpac ha avviato un monitoraggio per verificare la qualità dell’aria. Diversi utenti sui social hanno segnalato la presenza di fumo e odori sgradevoli in queste zone.

E' un fumo nero, denso e acre quello che ha avvolto Napoli da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella, come segnalano diversi utenti dei social. Proviene dal Porto dove, all'ancora al molo 2930, continua a bruciare la nave GNV Phoenix, che era sottoposta a lavori di manutenzione. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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