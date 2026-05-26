Incendio a Teglio | vigili del fuoco in azione per domare le fiamme

Nel pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato lungo la strada tra il fondovalle e San Giacomo di Teglio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diversi mezzi per spegnere le fiamme. La zona interessata si trova nella regione montuosa e boschiva, e l’incendio ha richiesto un intervento tempestivo per contenere il fronte di fuoco. Nessuna informazione sulle cause o sui danni.

Nel pomeriggio di oggi è divampato un incendio nel territorio comunale di Teglio, lungo la strada che collega il fondovalle e San Giacomo di Teglio.In azione per domare le fiamme sono operative due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Tirano ed è stato attivato anche l'antincendio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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