Incendio nella notte ad Alpignano sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Alle 23.30 di mercoledì 27 maggio, un incendio si è sviluppato in una cascina in via Garibaldi ad Alpignano, coinvolgendo l’area destinata al deposito delle attrezzature da lavoro. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e avviato le operazioni di spegnimento. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio ad Alpignano nella tarda serata di mercoledì 27 maggio. L’allarme è scattato alle 23.30 per l'incendio di una cascina in via Garibaldi, in realtà a prendere fuoco è stata l'area dedicata al deposito delle attrezzature da lavoro. I vigili del fuoco, arrivanti con più squadre, hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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