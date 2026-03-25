Oggi nel pomeriggio si è sviluppato un grande incendio boschivo lungo via Prunaro, vicino al confine tra due comuni. Sul luogo sono intervenute dieci squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni. L’evento ha interessato un’area verde situata tra le due località, con le operazioni di spegnimento ancora in corso.

Le fiamme al confine tra Sasso Marconi e Monte San Pietro. In azione anche l'elicottero per contenere il rogo Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi in via Prunaro, in un’area situata in prossimità del confine tra i comuni di Sasso Marconi e Monte San Pietro. Sul posto sono attualmente impegnate circa dieci squadre dei vigili del fuoco, giunte per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme possano propagarsi verso le aree limitrofe. Data l’entità dell'incendio, è operativo anche un elicottero. Nonostante l’imponenza del fronte del fuoco, il Comune di Sasso Marconi conferma che, al momento, non si registrano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto

Articoli correlati

Esce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, sul posto quattro mezzi dei vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, intorno alle 17 il civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta, è stato interessato da un incendio.

Incendio boschivo a Pieve Santo Stefano: vigili del fuoco in azione per proteggere abitazioni e azienda agricolaLuce sia! Dopo anni di buio e cinghiali, al Parco Berlinguer arrivano i lampioni (giusto in tempo per le elezioni) Arezzo, nasce ‘Alternativa...

48 ORE dentro i VIGILI DEL FUOCO: tra INCENDI e PAURA! - Giorno di Prova

Contenuti utili per approfondire incendio boschivo

Argomenti discussi: Maxi incendio tra i pascoli in Carnia: in fiamme oltre dieci ettari di vegetazione.

Maxi incendio boschivo sopra Innsbruck, il responsabile è un dodicenneUn ragazzino è responsabile del maxi incendio boschivo sulla montagna Nordkette sopra Innsbruck. Oggi il dodicenne si è presentato con il padre al commissariato di polizia di Innsbruck, dichiarando di ... ansa.it

Maxi-incendio sopra Innsbruck, il responsabile confessa: è un dodicenneE' un ragazzino il responsabile del maxi-incendio boschivo sulla montagna Nordkette, sopra Innsbruck, nel Tirolo austriaco. Oggi (28 dicembre) il dodicenne si è presentato con il padre al ... rainews.it