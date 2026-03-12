terribile incendio in un condominio morta una donna appartamenti evacuati scatta la maxi emergenza

Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 8 nel condominio di via Sacco e Vanzetti a Pontedera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato gli appartamenti e spento le fiamme. Durante le operazioni è stata trovata morta una donna. La maxi-emergenza è ancora in corso.

Pontedera (Pisa), 12 marzo 2026 – Un vasto incendio è divampato alle 8 di questa mattina, giovedì 12 marzo, all’interno del Palazzo Rota di Pontedera, in via Sacco e Vanzetti, nei pressi della stazione. Le fiamme sono partite da un appartamento situato al primo piano della palazzina a 7 piani: i vigili del fuoco, dopo aver domato il rogo, hanno rinvenuto al suo interno il corpo senza vita di una donna. Cosa è successo. L’incendio è scoppiato di prima mattina. Il rogo, partito dal primo piano, si è esteso ad altri appartamenti. Il personale dei vigili del fuoco presente sul posto ha domato le fiamme ed estinto l'incendio, si procede quindi la bonifica dei luoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

