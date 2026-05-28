Un incendio si è sviluppato nella notte sulla motonave GNV Phoenix, ormeggiata tra il molo 29 e il molo 30 del porto di Napoli. Denso fumo nero si è alzato nel cielo sopra il centro città, visibile da diverse zone. Le autorità hanno avviato controlli ambientali con l’Arpac per verificare eventuali rischi legati alle emissioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Un incendio ha interessato la motonave GNV Phoenix ormeggiata al porto di Napoli tra il molo 29 e il molo 30. Gli 85 marittimi a bordo sono stati evacuati senza feriti. Nube di fumo visibile da più quartieri, l’Arpac monitora la qualità dell’aria. Serata di grande apprensione al porto di Napoli. Unprincipio d’incendioha colpito nella serata di ieri lamotonave GNV Phoenix— l’ex Athara — ormeggiata tra ilmolo 29 e il molo 30per lavori di riparazione. Il tempestivo piano di evacuazione ha permesso di mettere in salvo tutti gli85 marittimipresenti a bordo senza registrare alcun ferito. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delleore 19, con la richiesta di soccorso partita direttamente dall’imbarcazione via radio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incendio nel porto di Napoli, notte di paura sulla nave GNV: fumo nero sul centro città e controlli Arpac

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