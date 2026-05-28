Alghero rogo nel parcheggio dell’aeroporto | 80 auto distrutte
Un incendio nel parcheggio dell’aeroporto di Alghero ha distrutto 80 auto. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra i veicoli, causando ingenti danni. È il secondo incendio nello stesso parcheggio in tre mesi. Il sindaco ha espresso preoccupazione per la ripetizione dell’evento. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno indagando sull’origine delle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.
? Punti chiave Come si è propagato il fuoco tra le 80 auto coinvolte?. Perché questo secondo incendio in tre mesi preoccupa il sindaco?. Chi sono i responsabili che i carabinieri stanno cercando?. Come influirà l'incidente sulla sicurezza dei parcheggi aeroportuali?.? In Breve Allarme scattato alle ore 5 del mattino con intervento di squadre di Alghero e Porto Torres.. Il titolare dell'attività colpita è Stefano Ledda, contattato telefonicamente dal sindaco Cacciotto.. Precedente incendio il 14 marzo scorso con coinvolgimento di 14 veicoli nella stessa zona.. Carabinieri e Polaria collaborano per indagini sulla sicurezza dei parcheggi vicino a Fertilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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