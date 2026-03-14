Maxi incendio nella notte ad Alghero | 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all'aeroporto

Nella notte ad Alghero un incendio ha coinvolto un parcheggio vicino all’aeroporto, distruggendo 14 auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente con diversi mezzi per spegnere il rogo e limitare i danni. Le fiamme hanno causato danni a numerosi veicoli parcheggiati nella zona, senza segnalare feriti o altri incidenti.

14 auto sono state distrutte dalle fiamme. I Vigili del Fuoco intervenuti subito con più mezzi per contenere i danni. I Carabinieri indagano sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Alghero: rogo all’aeroporto, 14 auto distrutteNella notte di sabato 14 marzo 2026, un rogo ha colpito i parcheggi adiacenti all’aeroporto di Alghero, lasciando sul posto 14 autovetture distrutte... Leggi anche: Incendio nella notte a Campodolcino, fiamme ad un tetto Una raccolta di contenuti su Maxi incendio nella notte ad Alghero 14... Argomenti discussi: Bombe, morti, dolore: diciamo basta. Alghero, incendio nella notte vicino all’aeroporto: 14 auto distrutte dalle fiammeMomenti di apprensione nella notte ad Alghero, dove intorno alle 4:00 del mattino si è sviluppato un incendio nei pressi dell’aeroporto che ha coinvolto numerose autovetture parcheggiate nella zona. I ... vistanet.it Alghero, incendio nella notte vicino all’aeroporto: 14 auto distrutteIl rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che potessero essere coinvolti altri mezzi, sul posto anche i carabinieri ... msn.com