Incendio in un' azienda di Buttrio | a fuoco un macchinario tritura sassi

Da udinetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato in un'azienda di Buttrio, interessando un macchinario tritura sassi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento ha richiesto diverse ore per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

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Un macchinario tritura sassi è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi all'interno di un'azienda produttrice di ghiaia a Buttrio. L'allarme è scattato poco dopo le 15.L'intervento dei vigili del fuocoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra della sede. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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