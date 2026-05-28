Incendio in un' azienda di Buttrio | a fuoco un macchinario tritura sassi

Notizia in breve

Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato in un'azienda di Buttrio, interessando un macchinario tritura sassi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento ha richiesto diverse ore per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.