Questa mattina a Solaro si è verificato un incendio all’interno di un capannone di un’azienda situata in corso Europa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incendio né eventuali feriti o danni strutturali. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza.

Milano, 15 aprile 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, all’interno di un capannone di un’azienda di corso Europa a Solaro. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 e dei vigli del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause. Il rogo. Stando alle prime informazioni dell’Areu, l’Agenzia emergenza urgenza, l’incendio è scoppiato mercoledì mattina, poco dopo le 7.30. E sembra che abbia interessato un macchinario all’interno di un capannone di un’azienda che produce materie plastiche, in corso Europa. Il fumo nero sprigionato dal rogo era anche ben visibile a distanza. I soccorsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Solaro, fiamme in un capannone di un’azienda: vigili del fuoco in azione

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