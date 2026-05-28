Un incendio ha coinvolto un ascensore in un edificio residenziale, causando il panico tra decine di persone. La notte è stata interrotta dall’odore di fumo e dal suono delle sirene dei soccorritori. In pochi minuti, i residenti sono stati svegliati da una nube nera che si diffondeva tra scale e corridoi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incendio.

La notte è stata squarciata dall’odore acre del fumo e dalle sirene dei mezzi di soccorso. In pochi minuti la paura si è diffusa tra i residenti di un palazzo residenziale, svegliati improvvisamente da una densa nube nera che si stava propagando tra le scale e i corridoi dell’edificio. Scene di forte tensione, con famiglie costrette a lasciare in fretta le proprie abitazioni mentre i vigili del fuoco cercavano di contenere le fiamme. Momenti concitati che hanno trasformato una notte qualunque in un’emergenza che ha richiesto un massiccio intervento di soccorso. Alcuni residenti, accortisi del fumo e del forte odore di bruciato, hanno immediatamente allertato il 112. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Incendio in ascensore!”. Coinvolte decine di persone: terrore in Italia

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