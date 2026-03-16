Un incendio scoppiato nella notte in un ospedale ha provocato la morte di almeno undici persone e il ferimento di diversi altri pazienti. Le fiamme sono divampate nella sezione di terapia intensiva, causando il panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio divampato nella notte all’interno di un ospedale ha provocato un bilancio pesante: 11 vittime accertate e numerosi feriti. L’emergenza si è sviluppata in pochi minuti, imponendo l’evacuazione di pazienti e personale tra fumo intenso e interventi in condizioni critiche. Le prime informazioni indicano che le fiamme sarebbero partite intorno alle 3 del mattino. L’ipotesi iniziale è quella di un cortocircuito, che avrebbe innescato il rogo e favorito una rapida propagazione nei locali adiacenti, complicando le operazioni di messa in sicurezza e di evacuazione. Incendio in ospedale: intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre e mezzi specializzati dopo l’allarme lanciato nelle prime ore della notte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terrore in ospedale, incendio in terapia intensiva: “Decine di morti”. La situazione

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