Un incendio doloso ha devastato un'area di Gragnano, causando la distruzione di diverse auto e vestiti appartenenti alla compagna di un uomo incinta. L'episodio ha provocato il panico tra i residenti, che si sono trovati a dover fronteggiare l'evento improvviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gragnano, 12 marzo 2026 – I carabinieri hanno arrestato un 34enne in seguito a una nottata di violenza e terrore che ha avuto come vittima una donna incinta di due mesi. La tensione è scoppiata quando la donna ha annunciato la sua intenzione di lasciare il compagno, chiudendo così una relazione segnata da insulti e abusi fisici e psicologici. La drammatica vicenda si è svolta in una tranquilla notte nella località di Gragnano. La donna, dopo aver preso la difficile decisione di interrompere il rapporto, è stata affrontata dal compagno con una reazione irrazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendio doloso a Gragnano: distrutte auto e vestiti della compagna incinta, panico tra i residenti.

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