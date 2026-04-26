Ardenza incendio doloso in via Pacinotti | a fuoco due auto danni a una villa

Nella notte di domenica 26 aprile, in via Pacinotti ad Ardenza, è scoppiato un incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate lungo la strada. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 per spegnere le fiamme, che hanno causato danni anche a una villa vicina. Le autorità stanno indagando per accertare se si sia trattato di un incendio doloso.

Paura nella notte di questa domenica 26 aprile ad Ardenza, in via Pacinotti, dove intorno alle 5 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare un incendio in strada. A bruciare e ad andare completamente distrutte due auto prese di mira da un uomo che sarebbe stato ripreso in azione dalle.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate VIDEO | Incendio doloso distrugge due auto e danneggia una tubazione del gas: denunciato 57enneI vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che la perdita di gas innescata dal rogo provocasse conseguenze più gravi I carabinieri della... Incendio doloso: arrestato l’uomo che ha dato fuoco all’exUn uomo di 36 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Comiso per aver appiccato un incendio nell’appartamento della sua ex... Contenuti utili per approfondire Incendio alla Riam di Bollate: incidente o atto doloso? Il sindaco: Non c’è allarme ma i bambini restino in classeConfortanti gli esiti delle prime rilevazioni di Arpa dopo il rogo nella ditta di demolizioni auto di via San Nicola. I carabinieri devono accertare come e dove siano partite le fiamme ... ilgiorno.it Cantalice, in carcere per incendio boschivo dolosoNewTuscia – RIETI – Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri (RI), coadiuvati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Leonessa (RI) e della Stazione Carabi ... newtuscia.it