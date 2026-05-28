Un uomo di 35 anni è stato rimesso in libertà dopo la sentenza del giudice. Era stato arrestato e condannato in abbreviato per incendio di un alloggio Acer e ricettazione di un fucile. Il giudice ha deciso di lasciare l'imputato libero, dopo aver emesso la sentenza. L’uomo aveva precedenti e il processo si è concluso con la condanna, ma successivamente ha ottenuto la libertà.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lascia i domiciliari e viene rimesso in libertà dal gup Maria Amoruso Davide Cantone, 35 anni, di Benevento, condannato in abbreviato per incendio e ricettazione di un fucile. L’uomo era finito sotto inchiesta nell’ambito delle indagini dei carabinieri avviate dopo il rogo del 5 novembre 2025, che aveva distrutto un appartamento al Rione Libertà di Benevento. Cantone è stato riconosciuto responsabile dell’incendio e della ricettazione di un fucile, ma assolto dall’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, in particolare di una pistola e oltre 200 proiettili. Tre i capi di imputazione contestati nel procedimento nato dall’attività investigativa successiva all’incendio che aveva interessato un alloggio Acer del quartiere cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio all’alloggio Acer: 35enne libero dopo la sentenza

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