Il Tribunale di Avellino condanna l’ACER per dodici anni d’inferno in un alloggio popolare invivibile

Il Tribunale di Avellino ha condannato l’A.C.E.R. a pagare una somma di denaro e ha descritto l’esperienza vissuta in un alloggio popolare come “dodici anni d’inferno” a causa delle condizioni di vivibilità. La sentenza si basa sulle condizioni dell’alloggio e sulla durata dell’occupazione. La decisione si riferisce a un procedimento legale in cui sono stati illustrati i disagi subiti dagli inquilini.

Il Tribunale Civile di Avellino ha condannato l'A.C.E.R. — Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale — al pagamento di 40.000 euro a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, in favore di una famiglia di Pietrastornina costretta a vivere per oltre un decennio in un alloggio di edilizia residenziale pubblica in stato di grave degrado.La sentenza, depositata il 10 marzo 2026 dalla giudice dott.ssa Maria Luisa De Rosa, pone termine alla vicenda civile. Il caso. Il nucleo familiare — composto dal capofamiglia, dalla moglie e dalle due figlie — aveva convenuto in giudizio l'A.C.E.R., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa delle condizioni dell'alloggio assegnato in piazza Nicola Ferrara fin dal 2010.